Outras ocorrências: Arrombamento / Constrangimento

29/10/2022 08:37:15 Endereço: RUA PASCOAL MAIO, 13, JARDIM BRASILIA – MANDAGUARI

A solicitante informou a PM que passou a noite na casa de sua mãe e que ao retornar a sua residência deparou-se com a porta da sala arrombada. Informa ainda que não foi levado nada do interior da residência, tendo a mesma sido orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

Data do Registro: 29/10/2022 21:33:58 Endereço: RUA JOAO ERNESTO FERREIRA, 659, CENTRO – MANDAGUARI Natureza Atendimento: CONSTRANGER ALGUEM COM VIOLENCIA OU AMEACA

A solicitante relatou a PM que um homem conhecido, chegou no estacionamento e passou a desferir palavras de baixo calão e ameaças contra as vítimas. A vítima relata que está grávida de 5 meses e se sentiu muito intimidada pela ameaça pois o homem ameaçou de agredi-la fisicamente. O acusado não estava no local quando a equipe policial chegou.