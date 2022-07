Pai golpeia filho com porcelanato ao ser ameaçado com facão

A ocorrência foi registrada no Jardim Boa Vista em Mandaguari.

Conforme a PM, nesta quarta-feira (20) a equipe Rotam estava em patrulhamento quando foi solicitada por uma pessoa que possuía ferimentos na região da cabeça e passou a relatar que teve um desentendimento com seu pai, sendo que entraram em vias de fato e seu pai acabou por golpeá-lo na cabeça com o pedaço de piso de porcelanato originando as lesões.

Cerca de 50 metros do local, o autor foi localizada pela equipe policial o qual relatou que realmente houve uma briga entre ele e seu filho, porém que efetuou o golpe com o porcelanato pois seu filho estava tentando lhe agredir com um facão.

Diante disso a equipe acompanhou o autor até sua casa, local dos acontecimentos, onde foi localizado o porcelanato e o facão.

O pai foi conduzido a delegacia para os procedimentos de praxe não sendo necessário o uso de algemas. O filho foi levado pela família para receber atendimento médico.