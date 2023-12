Pais de Maria Vitória pedem orações pela saúde da filha

Os pais da Maria Vitória, criança que sofreu acidente com uma carreta enquanto andava de bicicleta próximo à estação de Jandaia do Sul, no dia 5 de deste mês, pedem orações.

Ela está internada no Hospital Universitário de Londrina, já passou por sete cirurgias e encontra-se com ponto central nas costas para dormência da cintura para baixo para não ter que tomar morfina.

Está com sonda de nutrição, sonda urinária, cateter no pescoço, eletrodos no peito e no pé, tipoia no braço, curativos na área das pernas e costas, sendo com sistema de sucção para absolver impurezas dos ferimentos.

“O tratamento será prolongado e por tempo indeterminado, por isso peço que continuem com as orações para recuperação da Maria Vitória independente de qualquer religião e desde já agradeço muito a todos”. Deus abençoe!