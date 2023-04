Nas redes sociais circula a informação que :

Quarta-feira 26/04, conforme aprovado em assembléia, farão a Passeata da Educação pela Avenida Amazonas de Mandaguari. O ato faz parte da Semana Nacional de Mobilizações proposta pela CNTE e do Calendário de Lutas aprovado pela categoria.

A Educação de Mandaguari vai para as ruas cobrar a aplicação do índice do Piso Nacional em toda a carreira e paz nas escolas, (paz e salários justos) para trabalhar com tranquilidade.

Vá de uniforme, jaleco, leve cartazes, afinal quarta-feira a aula será na rua.

Junte-se a nós! Lute por você! Lute com a gente!.

Alguns vereadores como o Eron Barbiero Apoia esta revendição.