PC prende acusado de furto, receptação e extorsão em Mandaguari

A Polícia Civil realizou a prisão de um indivíduo envolvido em furto, extorsão e receptação na região do bairro São Marcos, próximo à linha férrea. O suspeito, identificado como xxx de 28 anos, atuava no local conhecido como Castelinho, onde ocorre a venda de drogas e concentração de usuários. Ele ameaçava e extorquia os moradores do bairro, muitas vezes forçando-os a abandonar suas residências, que posteriormente eram invadidas pelos usuários.

Xxxx foi detido esta manhã, após ser identificado como autor de roubo e extorsão contra um idoso que vivia sozinho na região. O idoso foi amarrado em sua própria casa com fios de energia, enquanto o suspeito levou seu veículo, que foi posteriormente recuperado em Maringá. Durante a prisão, também foi encontrada uma bicicleta furtada na residência de xxx. configurando o crime de receptação.

A Polícia Civil está trabalhando na identificação dos outros envolvidos para emissão de mandados de prisão. É importante que os moradores da região do bairro São Marcos denunciem através do telefone 181 ou pelo número (44)3233-1284, informando endereços e nomes das pessoas envolvidas na venda de drogas na área. Essas denúncias serão fundamentais para a realização de mais operações policiais e detenção dos responsáveis por esses crimes.