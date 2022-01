Pessoa se engasga e policial militar auxilia no socorro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 17h06 desta terça-feira (25) no Conjunto Governador Paulo Pimentel.

Conforme a PM, solicitante entrou em contato via 190 informando que seu filho estava engasgado com um pedaço de pão e estaria desacordado e com dificuldade para respirar. Neste momento o Soldado Castro repassou a solicitante como fazer a Manobra de Heimlich para tentar desobstruir as vias aéreas de seu filho, após isso ela e seu marido tentaram fazer o procedimento enquanto a viatura deslocava para o local em apoio a equipe do SAMU que também já havia sido acionada.

Durante atendimento por telefone, a senhora informou que seu filho havia apresentado uma melhora na respiração, mas estava apresentando dores na cabeça e na região do peito. Na chegada da equipe no local, encontraram “M” com dificuldade para respirar e para levantar. A equipe do SAMU foi ao local e o encaminhou para o Pronto Atendimento Municipal para atendimento médico.