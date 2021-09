Plantão policial de Mandaguari

10/09/2021 – 16:53 – Infração de trânsito – Rua João Ernesto Ferreira, centro, Mandaguari – veículo apreendido: motocicleta. Durante patrulhamento a equipe visualizou uma motocicleta transitando em velocidade não compatível com a via e com o escapamento com ruído excessivamente alto. Foi então dado voz de abordagem e o condutor foi identificado como J. em consulta ao sistema foi constatado que a motocicleta possui débitos, estava com o escapamento irregular e com retrovisor alterado. Diante dos fatos o veículo foi recolhido e lavradas as devidas notificações e o condutor liberado.

Roubo agravado – Rua Padre Antônio Lock, centro, Mandaguari – vítima: adulto masculino 65 anos – objeto comunicação de roubo: dinheiro. A Polícia Militar foi solicitada para atendimento de ocorrência de roubo, sendo que a vítima relatou que estava em seu local de trabalho quando foi surpreendido por 2 indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo do tipo revolver e anunciaram voz de assalto ao mesmo. Na sequência agrediram a vítima com socos, chutes e enforcamentos, exigindo dinheiro e veículo. A vítima entregou a chave de seu veículo e 400 reais em dinheiro além do celular Iphone. Os elementos fugiram levando o veículo e outros pertences da vítima. Durante a confecção deste boletim de ocorrência, a equipe tomou ciência através de conhecidos da vítima que o veículo que acabara de ser tomado de assalto, foi visto estacionado na Rua I, próximo da esquina com a Rua J. Os Policiais Militares juntamente com a vítima foram ao local indicado e constataram que se tratava do veículo roubado. Algumas pessoas relataram que o indivíduo que dirigia o veículo afogou e o abandonou e fugiu à pé. No interior do veículo foi localizada a chave do mesmo, sendo entregue ao proprietário. Diante dos ferimentos que a vítima sofreu dos assaltantes, fora oferecido o socorro da equipe do Samu, porém a vítima disse que iria buscar atendimento por conta própria. Os Policiais Militares fizeram diligências juntamente com a equipe da vtr 15006 porém os possíveis autores não foram localizados. As Polícias Militar e Civil seguem investigando.

Polícia Militar de Mandaguari.