PM de Mandaguari atende ocorrência de Lesão Corporal e tentativa de homicídio

Ocorrência registrada às 8h16 deste domingo (1)

Conforme a PM, informa a solicitante e seu irmão, que estavam na companhia do namorado da mesma, a qual relata que em determinado momento durante a comemoração seu irmão relata que ela fora desmaiada por J, e que ao retornarem para a cidade de Mandaguari, chegando na residência onde ambos moram já se iniciaram as AMEACAS e agressões, segundo a mesma fora atingida por diversos chutes na região do tórax, rosto, cabeça, braços e mãos, relata ainda que j verbalizou “quero te matar”, momento em que a mesma conseguiu sair da residência e pedir ajuda a vizinhos, tendo em ato continuo a mãe deslocado até a residência onde a mesma se encontrava e a trouxe até o PAM onde fora atendida e no momento do registro aguardava resultados dos exames.