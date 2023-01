PM de Marialva prende homem por receptação e recupera tanque de caminhão

Na manhã de sábado, dia 07/01/2023, compareceu a companhia de POLICIA MILITAR DE MARIALVA a vítima afirmando que teve seu caminhão bitrem roubado em Março de 2022, onde através de anúncio por rede social ao qual colocou a venda o tanque de transporte de cargas líquidas, pertencente ao semi reboque roubado que foi reconhecido pelas fotos, tanque encontrava se em um comércio de auto peças na cidade de Marialva as margens da BR 376. No local a equipe constatou que o objeto roubado pertence a vítima, onde o proprietário do comércio foi conduzido a 23° Delegacia de Marialva pelo crime de receptação.