PM prende foragido em posse de arma

A equipe RPA de Mandaguari estava em patrulhamento pelo bairro Vila Verde quando recebeu informações de um transeunte sobre a venda de drogas nas proximidades de uma baia de cavalo. De acordo com a denúncia, a movimentação de usuários era frequente no período noturno. Após receber as informações, a equipe se dirigiu até o local indicado e localizou um indivíduo em posse de um revólver Calibre .32, além de algumas porções de maconha e crack.

Durante a abordagem, verificou-se que havia três mandados de prisão em aberto contra o suspeito. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado à 55ª Delegacia Regional de Polícia para os demais procedimentos. A ação da polícia contribuiu para o combate ao tráfico de drogas na região e para a prisão de um indivíduo com mandados em aberto, garantindo mais segurança à população.