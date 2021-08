Pode chover em torno de 60 mm de quinta até domingo em Mandaguari. Segundo instituto Climatempo, desta quinta-feira até domingo são esperados 15 milímetros de chuva. A temperatura deve cair para 18 graus e 27 graus. Na sexta-feira (27) serão 25 milímetros com temperatura de 14º a 21º. No sábado 10 milímetros e temperatura de 14º a 20º. No domingo 8 mm e a temperatura será de 14 a 22 graus.

Por Rubens Silva.