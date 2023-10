Polícia apreende grande quantidade de drogas e realiza prisões em Jandaia

Nesta sexta-feira (29), por volta das 20h, a equipe ROTAM estava em patrulhamento na Rua dos Josefinos, Vila Rica em Jandaia do Sul, quando avistou um indivíduo conhecido no meio policial por ser usuário de entorpecentes. O suspeito estava segurando cinquenta reais em dinheiro e, ao ser questionado, alegou estar esperando uma pizza, mas estava extremamente nervoso.

Após uma conversa com o suspeito, ele admitiu ser usuário de maconha e ter encomendado uma determinada quantidade da droga com um indivíduo por telefone. De acordo com suas informações, o traficante viria em uma motocicleta Honda CG 160 preta, geralmente acompanhado de uma mulher na garupa. O suspeito revelou que não era a primeira vez que comprava drogas desse indivíduo.

A equipe decidiu montar uma campana no local para aguardar a entrega da droga. Pouco tempo depois, a motocicleta descrita chegou ao local. Ao se aproximarem, os policiais decidiram abordar o casal que estava na moto. Durante a abordagem, foi possível observar um invólucro de substância suspeita, aparentando ser maconha, em cima do tanque da moto.

O casal, identificado como um homem de 22 anos, condutor da motocicleta, e uma mulher de 19 anos, foi revistado. Com a passageira, foram encontrados 700 reais em dinheiro, 4 porções de maconha e 2 porções de cocaína em uma bolsa feminina. Com o condutor, foram encontradas 21 porções de cocaína já fracionadas dentro do calçado e mais 84 reais em sua carteira.

Questionados sobre os fatos, o casal admitiu que estava vendendo drogas utilizando a motocicleta para fazer entregas. O homem informou que o restante das drogas estava em uma estrada rural próxima ao posto Panorama, enquanto o dinheiro obtido com a venda estava em sua residência, localizada na cidade de Cambira, onde também moravam seu sogro e sua enteada de três anos.

Com base nas informações, os policiais foram até a estrada rural indicada e encontraram uma sacola contendo 42 porções de maconha idênticas às que o casal tinha consigo, além de 20 porções de cocaína iguais às encontradas no calçado do condutor. Posteriormente, com a autorização do casal, a equipe se dirigiu até a residência em Cambira, e lá encontrou R$2.140,80 em dinheiro, um simulacro de pistola e uma porção de maconha.

Diante dos fatos, todos os envolvidos, assim como a motocicleta, foram conduzidos à delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.