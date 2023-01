Polícia Civil de Mandaguari elucida 1º homicídio do ano

Após registrar o primeiro homicídio do ano na noite de sábado 21/01, em que teve como vítima a pessoa de Alex Peixoto Ferreira, 29 anos, morto a tiros após uma discussão em um bar da cidade, investigadores conseguiram chegar a autoria do crime e apreender a arma de fogo utilizada.

Durante as diligências H.A.S.P. de 28 anos, fora convencido a se apresentar na Delegacia, local aonde juntamente com seu Advogado acabou confessando a autoria do crime bem como a localização da arma fogo que fora devidamente apreendida.