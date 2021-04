Polícia: Drogas, furto, lesão Corporal e dano nesta segunda-feira (5)

05/04/2021 11:20 ADQUIRIR, VENDER, FORNECER E/O (CONSUMADO) Local: PROJETADA 3, JARDIM NOVA AMERICA, MANDAGUARI AUTOR (PRESO OU APREENDIDO): ADULTO MASCULINO 25 ANOS DROGA APREENDIDA: 8 GRAMAS DE CRACK

A equipe composta pelo tenente caio e o sgt. andrade abordou a pessoa de nome r.f.s.s. 25 anos, que estava na rua e durante a busca pessoal foi encontrado com o mesmo oito pedras de crack embaladas para venda e consumo, totalizando oito gramas. Diante do fatos fora dada voz de prisão para o autor e o mesmo conduzido a delegacia para as medidas cabíveis a serem tomadas.

05/04/2021 15:05 FURTO SIMPLES (CONSUMADO) Local: BOM PASTOR, TANCREDO NEVES, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO FEMININO 18 ANOS OBJETO COMUNICAÇÃO DE FURTO: 1 BICICLETA COR PRATA

Relata a vítima que deixou sua bicicleta em frente o comércio onde trabalha destrancada e quando percebeu a bicicleta havia sido furtada. Nas imagens da câmera de segurança do local, foi possível ver um homem branco, de camiseta verde e shorts jeans saindo do local com a bicicleta. Foi feito patrulhamento mas nada foi localizado.

05/04/2021 15:30 LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOM (CONSUMADO) Local: ANTONIO DOMINGUES FREIRE, CONJUNTO MULTIRAO II, MANDAGUARI VÍTIMA: ADULTO FEMININO 37 ANOS

Em contato com a solicitante, a mesma relatou a equipe que sofre agressões de seu esposo frequentemente, porém ela disse que não tem interesse em representar contra ele. Solicitante foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis a situação.

05/04/2021 20:01 DANO QUALIFICADO (CONSUMADO) Local: SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA, JARDIM BOA VISTA, MANDAGUARI TESTEMUNHA: ADULTO MASCULINO 49 ANOS

A equipe policial foi solicitada pelo funcionário da prefeitura municipal, ao qual veio a relatar que foi informado que a escola municipal Angelina Teixeira Pinheiro no bairro Jardim Boa Vista teria do furtada, provavelmente no final de semana. Chegando ao local, fora constatado duas portas arrombadas, porém não se pode constatar se algum bem fora subtraído, sendo constatado somente danos no local, sendo feitas as devidas orientações.