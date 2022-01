Polícia é chamada no Progresso após briga de casal

A ocorrência registrada como Lesão Corporal – Violência Doméstica, foi registrada na noite de sábado (8) no Jardim Progresso I.

Conforme a PM, houve várias solicitações via 190 relatando uma briga entre casal no local descrito a cima. A equipe esteve no local e entrou em contado com a suposta vítima, de 34 anos, e esta relatou que seu marido, começou a agredi-la fisicamente. Em dado momento ela pegou um facão com o intuito de se defender e o autor tentou tomar o facão das mãos dela, não tendo sucesso e ainda fez um corte nos dedos. Ele já havia se evadido do local quando a equipe chegou, foi realizado patrulhamento no intuito de localizar “B”, porém, sem sucesso. A vítima não apresentava ferimentos e foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.