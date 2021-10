Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em Mandaguari

A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira, 14 de outubro, uma operação em Mandaguari, Marechal Cândido Rondon e Rolândia sendo cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. O grupo criminoso alvo da operação era responsável por manter atualizado os dados dos integrantes da própria organização criminosa, o que foi chamado pela equipe de ‘RH DO CRIME’ e atuava em todo o país.

Em Marechal Cândido Rondon foram cumpridos 2 mandados e em Mandaguari e Rolândia, um mandado foi cumprido em cada cidade.

De acordo com a PF, os policiais estavam em locais que eram usados como pontos de venda de drogas e como esconderijo de integrantes da organização criminosa. Eles chegaram nesses locais depois de investigações revelarem o RH (Recursos Humanos) da organização, apelidados de RH do crime.

O objetivo da operação era encontrar provas de atuação dessa organização.

Segundo o delegado de Cascavel, Doutor Smith, essa organização tinha um setor responsável apenas por manter, registar e atualizar as informações dos membros da organização criminosa. “Eles mantinham atualizados dados como: nome, apelidos, que eram os padrinhos (que são as pessoas que os ingressaram na organização), quais eram as prisões, ou como eles chamam “faculdade”, pelas quais o integrante passou, quais eram as responsabilidades do indivíduo na organização, onde ele está localizado, quais são as suas referências e se ele já teve alguma punição ou dívida com a facção.

Tudo isso estava registrado em planilhas de um aplicativo comercial de uso bastante comum e armazenados na nuvem”, disse o delegado.

No estado do Paraná, graças a essas planilhas, mais de 300 integrantes dessa organização criminosa foram identificados pela PF.

Os nomes dos investigados não foram divulgados.

Foto: Governo Federal

Colaboração: Meio Dia Paraná/Cascavel por Rubens Silva.