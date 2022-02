Polícia Militar ajuda salvar recém-nascida que se enforcou com laço

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 11h56 desta sexta-feira (18) na Rua José Pardo, Jardim Progresso II.

Conforme a Polícia Militar, a central 190 recebeu uma ligação do solicitante em desespero, informando que uma criança recém nascida (12 dias) estaria engasgada e com falta de ar. De imediato o SD. Carnelossi, iniciou as orientações de salvamento via telefone e repassou as informações para a equipe de RPA Sd. Marques e Sd. Plath, onde fora deslocado de imediato ao local.

Na chegada da equipe foi constatado um terceiro com a criança no colo realizando os procedimentos que recebia pelo telefone do policial (mãe estava em choque), sendo que a criança estava com tom de pele completamente vermelha e com leve choro, onde foi possível constatar que estava com dificuldade de respirar e não estava totalmente recuperada.

Fora tentado um início de manobra de Heimlich, porém a criança não espelia mais líquidos, então os policiais decidiram por dar encaminhamento ao pronto socorro.

A equipe realizou o encaminhamento de urgência da mãe e da criança até o PAM, onde fora realizado os procedimentos de sucção das vias aéreas e gás oxigênio devido o estado da vítima.

Já no PAM, a mãe mais tranquila relatou que não foi engasgo que a criança sofreu, mas que possivelmente veio a se enforcar com o lacinho que estava na cabeça, pois a criança estava no carrinho e em determinado momento o pai percebeu que a filha estava roxa e o lacinho tinha descido para o pescoço e diante do fato acionou o 190 para socorro.