Polícia Militar apreende adolescente com drogas pela quinta vez neste ano

No dia 21 de agosto, por volta das 20h30m, a equipe ROTAM Mandaguari, em patrulhamento pelo Jardim Esplanada, na pista de skate, realizou abordagem em alguns indivíduos que estavam naquele local, sendo que um deles (17 anos), conhecido no meio policial, estava com uma embalagem plástica contendo 06 porções de substância análoga a crack, e dinheiro trocado, e próximo a ele mais uma embalagem plástica com mais 09 porções fracionadas.

Com essa apreensão, é a quinta vez que este adolescente foi encaminhado pelo crime de tráfico de drogas em 2021.