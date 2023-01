Polícia Militar apreende fuzil e munições em Marialva

Nesta quinta (12), por volta das 16h, policiais militares do 4º Batalhão em apoio às equipes do serviço reservado do 4ºBPM e 30°BPM, realizaram abordagem em estabelecimento comercial na cidade de Marialva, onde foi apreendida uma arma de fogo do tipo Fuzil Ferrolhado Cal. 762, 87 munições do referido calibre, além de R$ 4861,00 reais em dinheiro. Um masculino (44 anos) foi conduzido até a delegacia local, onde foi entregue juntamente com os ilícitos para demais providências cabíveis.