31/05/2021 15h50 – LESÃO CORPORAL – Local: MANOEL ANTUNES PEREIRA, CENTRO, MANDAGUARI – VÍTIMA: ADULTO FEMININO 18 ANOS

Solicitante relata que após um desentendimento entre sua família e o vizinho dos fundos de sua residência, o mesmo veio a agredi-la com um facão, onde a acertou no braço direito causando uma fratura no membro.

A equipe realizou diligência em busca do acusado, porém o mesmo não foi localizado. A ví8tima foi socorrida no pronto atendimento local.