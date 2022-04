Polícia Militar atendeu duas ocorrência de vias de fato em Mandaguari

A Polícia Militar de Mandaguari atendeu duas ocorrências de vias de fato (briga) na noite desta sexta (8) para sábado.

Às 22h50 na Rua Laura Freitag, Jardim Paraná, a solicitante, de 46 anos, relatou aos policiais que teve uma discussão com seu marido, que empurrou a vitima que caiu no chão e após o ocorrido o autor se evadiu do local. A vítima ainda relatou que estava com muito medo do marido retornar a residência por que ele trabalha em uma fazenda e poderia retornar de lá com uma arma de fogo.

No Parque Industrial III às 2h50 da madrugada a solicitante informou aos policiais que estava em um bar com as amigas e que seu ex-marido estava no local. Em determinado momento, o ex se envolveu em uma briga, e então, após o socorro ajudou-o a ir embora e quando deixaram o mesmo em frente a sua casa, iniciou uma nova briga e que o ex lhe derrubou causando um “apagão” por ter batido a cabeça e voltou a si no sofá de sua casa.

As outras partes envolvidas não estavam no local, sendo a solicitante orientada.