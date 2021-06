Polícia Militar de Jandaia flagra motociclista de Mandaguari empinando

Jandaia do Sul 13h40min – Rua Orlando Fabricio x Rua Ulisses Fiorucci – Parque Industrial

Após solicitação repassada via 190 informando que no local citado haviam aproximadamente sete motocicletas empinando e realizando manobras perigosas, a equipe policial foi até o local.

Na Rua Orlando Fabrício foi possível visualizar as referidas motocicletas, onde uma delas neste momento estava empinando. Ao tentar abordagem das mesmas, apenas um dos condutores obedeceu ordem de parada, sendo este, morador de Mandaguari, que conduzia a motocicleta Honda/ CG 125 Fan de Mandaguari.

Realizada consulta junto ao sistema SESP investigação, constatou-se que a mesma não possuía débitos e o condutor era devidamente habilitado, no entanto não possuía retrovisores e a luz indicadora de direção traseira do lado direito e escapamento ineficientes.

Diante dos fatos, o condutor sanou a irregularidade dos retrovisores no local e foi orientado a apresentar a motocicleta com o escapamento regularizado dentro do prazo previsto no artigo 270 do CTB. O condutor não portava o documento do veículo em nenhum formato. Sendo assim foram lavrados os autos com base nos artigos previstos no código de trânsito brasileiro e o condutor devidamente orientado.