Nesta sexta-feira (18) a Equipe RPA de Mandaguari, em patrulhamento, verificou que o condutor de uma Saveiro apresentou nervosismo ao visualizar a viatura, sendo então realizada abordagem e, em buscas no veículo, foi localizada uma pistola 9mm com uma munição na câmara e outras 16 munições no carregador.

O condutor foi conduzido para a Delegacia para os procedimentos cabíveis.