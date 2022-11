Polícia Militar é acionada após desentendimento entre lojistas

A ocorrência foi registrasa às 10h04 desta sexta-feira (18) no centro de Mandaguari.

Conforme a PM, trata-se de crime de LESAO CORPORAL onde a solicitante relata que após ser ofendida pelos autores de nome, xxxx e xxxx, os quais possuem uma loja ao lado da sua, relata que os mesmos a ofenderam com palavras como vagabunda e palhaça, momento em que a pessoa de V investiu contra a solicitante e desferiu um tapa em seu rosto, relata ainda haver imagens e áudio gravados do fato, tendo ocorrido em frente a sua loja durante horário de trabalho. A equipe compareceu no local tendo orientado a mesma quanto aos procedimentos cabiveis.