A ocorrência foi registrada às 22h17 desta terça-feira (20) na Rua Ludovico Falcowski, no Jardim Progresso I.

Conforme a PM, a solicitante disse estar dentro de sua residência quando ouviu diversos barulho parecidos com tiro, no local foi constatado perfurações no portão e muro da residência e também na casa ao lado, que segundo informações de populares seria o local buscado pelos atiradores, que estavam em uma motocicleta Twister.

Na rua foram encontrados 4 estojos de pistola 9mm.