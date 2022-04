Polícia Militar é chamada durante briga em Mandaguari

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar às 21h30 de quinta-feira (7) na Rua Manoel Antunes Pereira, em Mandaguari e envolveu um homem de 26 anos e um idoso de 62 anos.

Foi repassado para a equipe Rotam pela central 190 de Mandaguari que estaria havendo um briga em frente ao Supermercado Cidade Canção. Ao chegar ao local foi visualizado um indivíduo de 18 anos ferido na via contido por populares. Este que afirmou ter sido agredido por outro indivíduo que adentrou o mercado, onde foi localizado o outro morador da cidade de Jandaia do Sul, que confirmou que entrou em vias de fato com o mesmo mas não esclareceu os motivos. Foi solicitado atendimento médico, pelo Samu, porém fora informado que não haveria ambulância disponível, onde os envolvidos informaram que não tinham interesse em representar e que procurariam atendimento por conta, sendo ambos advertidos e liberados no local.