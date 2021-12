Polícia Militar é chamada no Jardim Progresso após violência doméstica

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 01h05 desta segunda-feira (27)

A equipe policial foi solicitada para atendimento de ocorrência no endereço supracitado, onde segundo relato da vitima, de 35 anos, esta teria sido agredida por seu amasio.

Imediatamente a equipe foi até o local e fez contato com a solicitante, que passou a relatar que foi agredida por seu amasio com socos e chutes, onde esta repassou características do mesmo a equipe.

Diante dos fatos a equipe realizou diligencias em busca do autor, porém este não foi localizado. A vítima foi orientada.