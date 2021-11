Polícia Militar recupera roupas furtadas de loja em ponto de tráfico

A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (3) em Mandaguari.

Após denúncia de que algumas roupas estariam jogadas as margens da Avenida Senador Salgado Filho, nas próximo a um pondo de vendas de drogas conhecido no meio policial como castelinho, a equipe efetuou buscas nas proximidades, onde foram localizadas três bermudas com etiqueta, sendo estas duas da marca Catucci, e uma marca Fideli. Durante este fato, a equipe tomou conhecimento de um furto ocorrido na área central da cidade, e em contato com o proprietário, este reconheceu as roupas como de sua loja.

Foi realizado contato com a Policia Civil que tomará os devidos procedimentos cabíveis. A vitima foi orientada, sendo os objetos recuperados devolvidos a ela.