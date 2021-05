Polícia Militar registrou dois roubos de celular nesta sexta-feira (14) em Mandaguari

Às 18h20 na Rua Rene Taccola, o solicitante relatou que três indivíduos foram até a cabine do caminhão onde a vítima estava e o puxou para fora derrubando-o no chão, em seguida pegaram o celular dele e empreenderam fuga tomando rumo ignorado.

Já às 21h20 o adolescente de 14 anos juntamente com seu genitor veio acionar a equipe policial onde este relata que estava indo para sua casa por volta das 21h00, quando nas proximidades da agência dos correios no centro da cidade, foi abordado por dois indivíduos, sendo um de boné vermelho, calça de moletom escura e chinelo, portando um revolver, e outro de moletom azul e shorts, quando estes mediante ameaça com a arma de fogo deu voz de assalto onde foi subtraído seu celular de marca Samsung A11.

Posteriormente saíram em uma bicicleta Viking na cor rosa e verde limão, sentido bairro Jardim Boa Vista, onde vitima foi a sua residência relatar os fatos a sua família e assim acionaram a equipe da policia militar, sendo feita as devidas orientações, e repassado a buscas afim de localizar os autores do fato.