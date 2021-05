Policiais atendem ocorrência de ameaça no Jardim Paraná

13/05/2021 15h50 – AMEAÇA (CONSUMADO) – Local: RUI BARBOSA, JARDIM PARANA, MANDAGUARI – ASSISTIDO: ADULTO MASCULINO 45 ANOS

A vítima relata que nesta data adentrou seu comércio seu sobrinho, onde o mesmo de forma agressiva veio a cobrar uma suposta divida no valor de R$ 160,00 ao qual o mesmo afirma que tal divida não existe, onde relata ainda que o autor proferiu ameaças contra este e seu filho e posteriormente deixando o local. A vítima afirma que ira representar contra autor posteriormente sendo feita as devidas orientações quanto as medidas cabíveis.