Policial militar pede aposentadoria para se dedicar aos trabalhos de vereador

Na data de 30 de novembro de 2020 o Cabo Sérgio Dias de Lima encerra um belo ciclo na Polícia Militar do Paraná, pedindo a sua aposentadoria (no meio militar chamada de Reserva Remunerada) para iniciar um novo ciclo no mundo legislativo como vereador na Câmara de Jandaia do Sul.

Com 27 anos de serviços prestados para a sociedade paranaense e 18 anos servindo em grupo tático na ROTAM da Companhia de Jandaia do Sul. Cb De Lima relata “Estou muito contente em finalizar a carreira desta forma. Por um lado vou sentir muita falta de estar na gloriosa PMPR, mas por outro lado vou continuar sempre junto com os policiais militares, lutando pela segurança de Jandaia do Sul. Estou feliz e contente, missão cumprida, e agora com uma nova missão!”

O Tenente Thiago Mendes, Comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Jandaia do Sul destaca a importância de termos representantes militares tanto no Legislativo quanto no Executivo: “O Cb De Lima tem por vocação a defesa da comunidade, e sabe das dificuldades que os agentes de segurança passam diariamente, precisamos de representantes que lutem por melhores condições de serviço para nossos policiais militares, o que será refletido em uma melhora nos serviços prestados para a sociedade paranaense.”