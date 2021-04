Prefeita e vereador buscam informação para implantação do Programa Visão Solidária em Mandaguari

Tão logo sancionou a Lei 3.546/2021, que institui “Programa Municipal de Visão Solidária Contra a Cegueira Evitável”, a prefeita de Mandaguari, Efª. Ivonéia Furtado, juntamente com o autor do projeto, vereador Sidney da Silva, o “Chiquinho”, esteve em Marialva para conhecer mais detalhes sobre a implantação do mesmo, já que o município vizinho foi a inspiração para a apresentação da matéria por parte do parlamentar e que foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal.

Em Marialva, o primeiro contato foi com o vereador Luciano Dário, autor do projeto, que repassou mais detalhes sobre a implantação do programa. Segundo o vereador, a primeira edição do programa, realizada em 2 de julho de 2020, contou com o trabalho voluntário de três optometristas e equipamentos doados por um dos profissionais para a prefeitura. No primeiro dia de ação, com consultas previamente agendadas, foram atendidos 72 pacientes, com idade entre 10 e 88 anos. “Com apenas um dia por mês de atendimento notamos que poderíamos zerar a fila de espera em nosso município em 10 meses e garantir que nossa população tivesse melhores condições de saúde”, revelou o vereador marialvense.

Em Mandaguari, o programa visa contribuir com a prevenção de transtornos visuais e oculares através da diminuição da fila de espera por um exame visual no Sistema Único de Saúde e, ao proporcionar diagnostico em tempo hábil, diminuir a probabilidade de o cidadão mandaguariense perder a sua visão por uma cegueira evitável. De acordo com o “Chiquinho”, a proposta foi motivada pela existência de filas para atendimento. “O processo para se conseguir uma vaga acaba sendo muito demorado, o que desestimula as pessoas a procurarem por consulta”, explicou.

“Com essa iniciativa, podemos garantir mais atendimentos e em menor tempo, reduzindo as chances de problemas de visão, inclusive cegueira”, observou a prefeita.

O segundo momento em Marialva foi a visita a uma clínica de Optometria, que já participar do projeto na cidade vizinha, onde prefeita e vereador foram recebidos pelos optometristas Thiago Corrêa da Silva e Cleber Bueno.

PREVENÇÃO

De acordo com o texto do documento aprovado pela Câmara e sancionado pela prefeita, a medida “visa contribuir com a prevenção de transtornos visuais e oculares através da diminuição da fila de espera por um exame visual no Sistema Único de Saúde e, ao proporcionar diagnóstico em tempo hábil, diminuir a probabilidade de o cidadão mandaguariense perder a sua visão por uma cegueira evitável”.

O programa tem diversos objetivos, dentre os quais estão os seguintes: cadastramento de profissionais para atendimentos voluntários; consulta a pessoas que estão há mais de dois meses na fila; orientação à população sobre os cuidados preventivos; capacitação de equipes multidisciplinares para triagem de pacientes; e diminuição drástica na espera por um exame.

O diferencial da lei de Mandaguari é a inclusão de oftalmologista e não somente do optometrista, como prevê o programa de Marialva.

OPTOMETRISTA

O Optometrista é o profissional da área da saúde, responsável pela avaliação primária da saúde visual e ocular. Formado em Optometria por instituições de ensino devidamente autorizadas, está capacitado para avaliar as anomalias do estado refrativo, sensório motor perceptual e ocular do paciente através da aplicação de provas não invasivas pertinentes.

Detectar as alterações da acuidade visual, sensibilidade ao contraste, visão cromática, disfunções e alterações da visão binocular e campo visual.

Realizar avaliação optométrica integral, avaliação ortóptica, exames para adaptação de lentes de contato, filtros terapêuticos, lentes prismáticas, lentes oftálmicas e próteses oculares para a análise, definição e execução de tratamentos, condutas terapêuticas não invasivas e não medicamentosas também estão dentro do seu campo de atuação.

Sua formação permite ainda identificar alterações visuais de ordem patológica ocular (ex. catarata, glaucoma) ou sistêmica (ex. hipertensão, diabetes), nesses casos, encaminhando prontamente o paciente ao profissional médico competente.

Em todo o mundo integra a equipe de cuidado com os olhos e sua atuação é fundamental no combate a cegueira evitável.

A Organização Mundial da Saúde preconiza que a Optometria é a primeira barreira contra a cegueira evitável no mundo.