Prefeita se reúne com dirigentes do Conseg Pioneiros e da Polícia Militar

A prefeita de Mandaguari, Enfª Ivonéia Furtado, recebeu em seu gabinete esta semana dirigentes do Conselho Municipal de Segurança (Conseg) Pioneiros. Estiveram presentes o presidente da entidade, Itamar Solopak, o vice Marcio Romagnole, o membro da diretoria Marcelo Aparecido Siqueira e o tenente Caio Henrique dos Santos, comandante do Pelotão da Polícia Militar. Durante o encontro os dirigentes do Conseg Pioneiros e o comandante da PM, entregaram um documento contendo reivindicações para melhorias na segurança pública do município. “Estamos à disposição para colaborar no quer for possível”, afirmou a prefeita.

Assessoria.