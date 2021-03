Prefeitura adquire dois novos ônibus para o transporte escolar

A frota do transporte escolar de Mandaguari está sendo reforçada por dois novos ônibus para atender estudantes da educação básica da rede pública de ensino.

A entrega aconteceu na manhã desta terça-feira, 9 de fevereiro, em Londrina, com a presença da prefeita Enfª Ivonéia Furtado, da secretária de Educação, Selma Bertolini e pelo coordenador do transporte escolar, Edson Pascoal Azzani Fineto e o motorista Jorge de Souza Mourão, que conduziram os veículos até Mandaguari.

Os ônibus foram adquiridos com recursos da Secretaria de Educação do município no valor de R$ 470.000,00. São dois veículos Marcopolo Volare V8L Escolar de fabricação nacional, de fabricação/ modelo/ano: 2020/2021 (novo, zero km), com capacidade mínima para 34 passageiros (33 passageiros + 1 motorista).

Os veículos são equipados com cintos de segurança para todos os bancos, cortinas nas janelas, direção hidráulica, porta com acionamento a ar externo e interno, motor com potência de 152CV, combustível diesel, em acordo com norma de atendimento a emissão de poluentes e injeção eletrônica. Possuem ainda sirene de ré, sanefa, tacógrafo, equipamentos de segurança exigidos pela legislação vigente, caixa de ferramentas, macaco, estepe e triângulo de sinalização, além de apresentarem Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) – Escolar.

Assessoria PMM.