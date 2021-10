Prefeitura anuncia novo cronograma de vacinação da 2ª dose da Covid-19

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou na manhã desta segunda (26) o cronograma de aplicação da 2ª dose anticovid das vacinas da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. Serão 7 datas durante o mês de novembro para a população em geral e para estudantes, sempre no Centro Esportivo do Jardim Esplanada. É preciso apresentar documento com foto e carteira de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça que é essencial a conclusão do ciclo vacinal, uma vez que apenas a 1ª dose de imunizante não garante proteção adequada contra o vírus.

RELAXE O BRAÇO – Mandaguari, seguindo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), antecipou a aplicação da 2ª dose da Pfizer, que será aplicada o intervalo de 56 dias, e não 84.

Quem perder a data da 2ª dose pode se programar, conforme o cronograma abaixo, para receber o imunizante na próxima sessão em que a SMS aplicar a mesma marca da vacina.

ASTRAZENECA

População em geral vacinada em 30/7, 2, 10 e 14/8:

2ª dose em 3/11, das 13h30 às 16h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

CORONAVAC

População em geral vacinada em 8/10:

2ª dose em 3/11, das 9h às 11h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

População em geral vacinada em 13, 14 e 15/10:

2ª dose em 9/11, das 9h às 11h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

População em geral vacinada em 25/10:

2ª dose em 16/11, das 9h às 11h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

PFIZER

População em geral vacinada em 13/9:

2ª dose em 9/11, das 13h30 às 16h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

População em geral vacinada em 16/9:

2ª dose em 11/11, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

População em geral vacinada em 17 e 18/9:

2ª dose em 12/11, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

População em geral vacinada em 20/9:

2ª dose em 16/11, das 13h30 às 16h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

Adolescentes vacinados em 29/9:

2ª dose em 24/11, das 13h30 às 16h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

Adolescentes vacinados em 4/10:

2ª dose em 29/11, das 14h às 16h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada

Assessoria PMM.