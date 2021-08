Prefeitura assina termo de fomento que garante repasses ao Conseg

Recursos serão destinados à manutenção e ampliação das câmeras de segurança em Mandaguari.

A prefeita Ivonéia Furtado assinou no dia 22 de julho em seu gabinete o termo de fomento que garante o repasse de recursos para o Conselho Comunitário de Segurança Pioneiros de Mandaguari (Conseg).

O documento prevê que o município irá repassar R$ 1.666,66 por mês, totalizando R$ 10 mil, para que o Conseg realize a manutenção e a ampliação da quantidade de câmeras de segurança instaladas em vias públicas de Mandaguari.

“A proposta é que possamos expandir, cada vez mais, esse sistema de monitoramento e contribuir para a segurança pública”, comenta a prefeita.

Segundo Itamar Solopak, que está afrente da presidente do Conseg, o projeto de monitoramento eletrônico é uma ferramenta útil no combate à violência: “Não podemos ficar para trás em relação a outras cidades. A parceria do Conseg com a Prefeitura nos permite acelerar a expansão do projeto em Mandaguari”.

Para o tenente da Polícia Militar, Caio dos Santos, a presença das câmeras pode ajudar as investigações policiais e inibir práticas criminosas. “Bandido, quando sabe que tem câmera na área, evita cometer crimes”, diz.

REFORÇO À VISTA – Segundo o secretário municipal de Governo, Francisco de Biázio, o Poder Executivo está elaborando um projeto de lei para integrar o sistema das câmeras do Conseg às câmeras da Polícia Rodoviária Federal.

“Isso vai reforçar a segurança no município, com câmeras que possibilitam o reconhecimento facial e a identificação de placas de veículos”, comenta.

PARCERIA – O termo de fomento vigorará a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado mediante solicitação do Conseg, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à Administração Pública.

Assessoria PMM.