Prefeitura de Mandaguari decreta ponto facultativo em 6 de setembro

Decreto foi publicado na manhã desta terça (31)

Foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 6/9 (uma segunda-feira), que antecede o feriado do dia da independência do Brasil. O Decreto nº 476/2021 foi publicado na edição desta terça (31) do Diário Oficial.

Segundo o Poder Executivo, as exceções ficam para as atividades essenciais e de interesse público, como serviços ininterruptos do Pronto Atendimento Municipal (Pam), executores dos serviços de limpeza pública e os vigilantes.