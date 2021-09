Prefeitura de Mandaguari inicia vacinação da 3ª dose nesta segunda

A aplicação será em todas as UBSs do município, por meio de agendamento telefônico da SMS

A Prefeitura de Mandaguari vai iniciar o agendamento e a aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda (27). Dois grupos poderão receber a dose de reforço: a população em geral de 90+, com a 2ª dose aplicada com mais de 180 dias (vacinados com 2ª dose até 26/3), e pessoas com imunossupressão com a 2ª dose aplicada com mais de 28 dias (vacinados com 2ª dose até 25/8).

O agendamento das vacinações será realizado via telefone por equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que vão entrar em contato com os pacientes. A aplicação das doses ocorrerá em todas as UBSs do município. Moradores impossibilitados de se locomover serão imunizados pela SMS nas próprias residências.

As doses de reforço da Pfizer valem para todos os moradores de 90+ e imunossuprimidos vacinados com as duas primeiras doses de AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer. É preciso apresentar CPF, documento com foto e carteira de vacinação.

FIQUE ATENTO

São considerados moradores com imunossuprimidos aqueles com imunodeficiência primária grave; transplantados de órgão sólido ou células-tronco; pessoas com HIV/Aids; com doenças intestinais inflamatórias; pessoas em hemodiálise; com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas; que fazem quimioterapia; que fazem uso de corticoide em dose maior ou igual a 20mg/dia por mais de 14 dias; ou pessoas que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune. Esses moradores devem apresentar declaração médica, receita, exames ou encaminhamento.

Nesta segunda, a Prefeitura de Mandaguari também aplica a 2ª dose de AstraZeneca para a população em geral vacinada em 27/6. A aplicação será das 13h30 às 16h, no Centro Esportivo do Jardim Esplanada.

Mandaguari também segue com a aplicação de 2ª dose de AstraZeneca em moradores com comorbidades, já previamente cadastrados pela SMS, nas UBSs Centro (Rua Padre Antônio Lock, 382. Tel: 3233-2982) e Esplanada.

Conforme o Plano Nacional de Imunização (PNI), estão mantidos o agendamento por telefone e a aplicação de 1ª dose em gestantes e puérperas, com 18 anos ou mais, na UBS de referência de cada moradora. O atendimento é feito das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30.

Assessoria PMM.