Prefeitura libera pescaria neste final de semana no Parque da Pedreira

Mandaguarienses podem aproveitar este final de semana para pescar no Parque da Pedreira. A atividade estava suspensa desde outubro de 2021, para análise da qualidade da água. A pescaria está liberada nas três lagoas neste sábado (14) e domingo (15), das 8h às 16h30.

Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, é permitida a pescaria somente com varas simples – o limite é de duas por pessoa. As carpas, quando fisgadas, devem ser devolvidas aos lagos. O uso de molinetes e de tarrafas estão proibidos. A pasta reforça que os pescadores fiquem atento à sinalização, para evitar áreas proibidas que estão demarcadas.

No final de semana, menores de 14 anos devem ser acompanhados pelos pais ou responsáveis. A recomendação é de que o lixo produzido no local seja descartado adequadamente nas lixeiras instaladas no Parque da Pedreira.

PMM.