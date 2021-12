PRF apreende agrotóxicos em Mandaguari

Um casal foi preso em flagrante

Por volta das 11h deste sábado (11), no km 208 da BR 376, no contorno de Mandaguari, policiais rodoviários federais abordaram um veículo GM/Monza com placas de Mineiros do Tiete/SP, conduzido por um homem de 63 anos, acompanhado por sua esposa, uma senhora de 55 anos.

Em fiscalização no bagageiro e banco traseiro deste veículo, os policiais encontraram 12 caixas contendo 144 litros de Inseticida sem qualquer documento comprobatório de sua fabricação e transporte, em desconformidade com a legislação vigente.

Questionados pelos PRFs tanto o marido como sua esposa disseram terem pego tais produtos em Maringá e pretendiam levá-los para comercialização até Araucária, região metropolitana de Curitiba.

Diante dos fatos, o casal foi preso em flagrante e encaminhado com o veículo e os agrotóxicos à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari

Eles responderão, em tese, pelo crime de transportar substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas na Lei dos Crimes Ambientais, com pena de reclusão, de um a quatro anos e multa.