PRF apreende carro com mais de R$ 300 mil reais em multas

O condutor, um homem com diversas passagens pela polícia, não era habilitado.

No fim da tarde deste sábado (16), por volta das 18 horas, no km 201 da BR 376, em frente à Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, agentes da PRF abordaram um veículo Fiat Palio, com placas de Maringá, que tinha como destino a cidade de Arapongas, era conduzido por um homem de 24 anos, acompanhado da esposa e dois filhos.

Durante a fiscalização, o condutor não apresentou o CRLV do veículo e relatou aos policiais tê-lo adquirido há poucos dias junto a um terceiro em Maringá. Após consulta aos sistemas, foi constatado que o carro possui 250 multas de trânsito, que somam R$ 335.446,27, e não estava devidamente licenciado. Com débitos de impostos devidos o valor total chega a R$ 344.547,05.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da PRF em Maringá onde ficará retido até que os débitos sejam quitados.

Fonte PRF.