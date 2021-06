PRF Apreende mais de trezentos quilos de maconha em Mandaguari

O condutor foi preso em flagrante

A apreensão ocorreu por volta das 21h desta quinta-feira (10), no km 201 da BR 376, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari.

Policiais Rodoviários Federais realizavam uma fiscalização focada no combate à criminalidade, quando deram ordem de parada a um veículo VW/Voyage com placas de Cataguases/MG, conduzido por um homem de 31 anos, que seguia sentido Maringá a Londrina.

Após iniciarem a fiscalização, constataram haver nas partes internas sobre o banco traseiro e também no bagageiro grande quantidade maconha, que após pesada totalizou 302,80 kg.

Questionado, o condutor afirmou ter pegou a droga no Estado do Mato Grosso do Sul e pretendia levá-la até a cidade de Leopoldina/MG, local de sua residência. Informou ainda que receberia determinada quantia em dinheiro pelo transporte criminoso.

Este condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.

Ele responderá, em tese, pelo crime de tráfico de drogas com pena que pode chegar a quinze anos de reclusão.

Essa é a segunda apreensão de drogas realizada pela PRF em pouco mais de 24h, na região de Maringá. A primeira ocorreu no início da manhã desta quarta-feira em Nova Esperança, quando foram apreendidos mais de uma tonelada de maconha.