PRF apreende quase 1.000 frascos de cocaína diluída em Campo Mourão

889 frascos contendo produto de limpeza para carros continham traços de cocaína diluída; carregamento não tinha nota fiscal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na última sexta (30), 889 frascos de cocaína líquida em Campo Mourão (PR).

Por volta das 16 horas, agentes da PRF abordaram um casal que ocupava uma VW Saveiro, na BR-369. O motorista, um homem de 24 anos, morador de Campo Grande (MS), disse trabalhar com produtos de limpeza para veículos.

Não foi apresentada nota fiscal das mercadorias, o que elevou a suspeita da equipe policial. Posteriormente, foi emitida e enviada via aplicativo de mensagens instantâneas, uma nota com emissão as 17h46. Além disso, o produto não apresentava CNPJ do fabricante nem o responsável técnico.

Diante da suspeita, os policiais realizaram um teste com reagente para cocaína que resultou positivo para a presença da droga, diluída no produto. Foram apreendidos 869 frascos de 500 ml e 20 frascos de um litro, totalizando 454,5 litros do produto, ou cerca de 450 quilos de cocaína diluída.

Diante dos fatos, o casal foi detido e encaminhado para a Polícia Civil em Campo Mourão para o registro do crime de tráfico de drogas.

Somente após a perícia é que será possível determinar a quantidade de cocaína que estava diluída nos frascos.

Fonte PRF