PRF apreende veículo carregado com maconha em Jandaia do Sul

O condutor foi preso em flagrante

Na tarde desta sexta-feira (21), por volta das 14h30, no km 220 da BR 376, em Jandaia do Sul, equipes da PRF realizavam uma fiscalização com foco no combate à criminalidade, quando deram ordem de parada a um veículo GM/Prisma, que transitava sentido Apucarana.

O condutor tentou fugir da abordagem, porém, foi contido pelas equipes policiais. De imediato os PRFs perceberam que este veículo estava carregado com fardos de maconha. Ao todo, após a pesagem, totalizou 387 kg divididos em 26 fardos.

Também os policias, após minuciosa fiscalização veicular, descobriram que as placas ostentadas por este veículo eram falsas, e que este foi tomado de assalto no dia 15 de janeiro de 2023, na cidade de Gravataí-RS.

Após questionado, o condutor, um homem de 28 anos, se limitou a dizer que pegou essa droga na cidade de Engenheiro Beltrão e que pretendia levá-la até Londrina.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul. Em tese, ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, e adulteração dos sinais identificadores de veículo.