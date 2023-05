PRF FAZ A SEGUNDA APREENSÃO DE DROGAS EM MENOS DE 24 HORAS NO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

O cometimento de uma infração de trânsito originou a tentativa de abordagem

Nesta sexta-feira (05), no km 188 da BR 376, em Marialva, uma equipe da PRF encontrava-se em fiscalização de trânsito, quando visualizou um veículo GM/KADETT com placas de Japora/MS, onde seu condutor não fazia uso do cinto de segurança.

Houve a anotação dos dados e lavrado a notificação ao condutor pela não utilização desse equipamento, porém, devido o fluxo intenso de veículos e os policiais estarem fiscalizando outros condutores, não foi realizado a abordagem, contudo, contataram a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari para que houvesse a abordagem e orientação a este condutor.

Porém, quando os PRFs tentaram abordá-lo na Unidade, esse condutor evadiu-se em fuga com velocidade excessiva e acessou sentido a cidade de Mandaguari.

Houve o acompanhamento tático e nas proximidades da rotatória defronte o pronto atendimento municipal, o condutor de forma abrupta, parou o veículo e saiu correndo. Após acessar e transpor alguns obstáculos, ele conseguiu fugir.

Em fiscalização no interior desse veículo foi encontrado no porta-malas fardos com tabletes de maconha, que após a pesagem, totalizou 119,9 kg de maconha.

O veículo com a maconha foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari. Essa foi a segunda apreensão de drogas realizada pela PRF nesse Município em menos de 24 horas. A primeira ocorreu ontem quando foram apreendidos em um VW/Santana 3,9 kg de maconha e presos dois jovens.