PRF faz blitz em Jandaia do Sul

Com quatro horas de duração, a blitz flagrou 24 pessoas, entre condutores e passageiros, sem o cinto de segurança

Na tarde e início da noite desta terça-feira, 27, das 16h às 20h, no km 215 da BR 376, agentes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, realizaram uma blitz no perímetro urbano de Jandaia do Sul.

Foram fiscalizados 145 veículos, dos quais 65 foram multados, e destes, 6 foram recolhidos ao pátio conveniado da PRF em Maringá por problemas diversos.

O que chamou a atenção dos agentes foi a quantidade de condutores e passageiros que não usavam o cinto de segurança, um total de vinte e quatro pessoas. Segundo o artigo 167 do código de Trânsito Brasileiro, CTB, tanto o condutor como o(s) passageiro(s) deverão usar o cinto de segurança, sob pena de incorrerem em uma infração de trânsito no valor de R$ 195,23, além de 5 pontos no prontuário da CNH do condutor.

Os agentes também flagraram 6 condutores dirigindo sem possuírem a CNH. Essa é uma infração de trânsito gravíssima com valor de R$ 880,41.

A PRF alerta sobre a necessidade de todos os condutores conduzirem seus veículos dentro dos limites estabelecidos na legislação de trânsito.

Houve um levantamento por parte da PRF, onde indicou pontos críticos com incidência de acidentes. Sob a circunscrição da Delegacia da PRF em Maringá, um dos trechos vai do km 210 a 220 da BR 376, em Jandaia do Sul.

De janeiro até ontem, 27, a PRF registrou nas rodovias e estradas federais do Estado do Paraná, 5.739 acidentes, desses 5.910 pessoas saíram feridas e outras 438 morreram.