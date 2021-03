PRF recupera em Mandaguari carreta furtada no Mato Grosso

O condutor, um homem de 41 anos, foi preso

Na manhã desta terça-feira (02), por volta das 07h, policiais rodoviários federais, (PRF) realizavam uma fiscalização focada no combate à criminalidade defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari/PR, na BR 376, km 201, quando abordaram uma carreta Scania/T112 H 4×2, cor branca com placas de Sarandi/PR, tracionando o semi-reboque Sr/Randon Sr Cs Tr, cor vermelha com placas de Sinop/MT.

Após a abordagem, foi solicitada a documentação do motorista e da carreta e realizado consultas aos sistemas, onde foi constatado uma ocorrência de furto ocorrido em 28/01/2021 para o semi-reboque, na cidade de Nova Mutum/MT.

Verificou-se também que esse semi-reboque não apresentava plaqueta de identificação e a numeração do chassis apresentava irregularidades.

Segundo o condutor, ele adquiriu esta carreta de uma terceira pessoa pagando o preço de mercado, e que desconhecia sua origem criminosa. Ela estava carregada com chapas de aço.

Diante dos fatos, este condutor foi preso e encaminhado com a carreta à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.

Ele responderá em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A pena para o crime de receptação pode chegar a quatro anos de reclusão e a de adulteração de sinais identificadores do veículo pode chegar a seis anos de reclusão.