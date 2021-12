PRFs treinam técnicas para condução de viaturas em acompanhamentos táticos

Policiais são submetidos a situações em que o autocontrole deve prevalecer para que sejam preservadas a segurança e a integridade dos envolvidos

Conduzir um veículo está na essência do trabalho do policial rodoviário federal, uma atividade realizada corriqueiramente, no entanto, com riscos que vão além daqueles do trânsito cotidiano. Os deslocamentos de emergência e os acompanhamentos táticos são frequentes e neles o policial precisa cumprir sua tarefa, mas sempre preservando a segurança e a integridade de toda a equipe e de quem que transita pela via.

A tarefa é complexa e necessita habilidade, autocontrole e decisão acertada. O treinamento é necessário, por isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) oferece aos seus agentes o Curso de Atualização Policial (CAP) na disciplina Condução Veicular Policial (CVP).