Procon não terá atendimento presencial nos dias 25 a 18 de outubro

O Serviço Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, comunica que entre os dias 25 a 29 de outubro não haverá atendimento presencial no órgão, visto que os servidores estão participando de uma capacitação para mudança no sistema operacional.

O atual sistema, Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – Sindec , será substituído pelo sistema ProConsumidor, tratando-se de um sistema moderno, com ferramentas sofisticadas, tudo para melhor atender as demandas dos Consumidores.

Todos os operadores do PROCON serão submetidos ao curso de especialização para viabilizar a implantação do novo sistema. Nesses dias, denúncias e reclamações poderão ser realizados pelo e-mail: mandaguaripr@procon.pr.gov.br