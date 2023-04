Procon pesquisa preço de 31 itens de cesta básica e encontra variação de até 133%

Uma pesquisa de preços em itens de cesta básica realizada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Mandaguari (Procon-PR) no dia 17/4, em sete estabelecimentos comerciais do município, encontrou, em alguns itens, a variação de até 133,78% nos preços. O balanço foi divulgado pelo órgão na quinta (20) – confira os dados.

Conforme o órgão, foram pesquisados 31 itens. Entre os produtos de alimentação que apresentaram maior variação estão: cebola, leite em pó integral e óleo de soja.

O valor do kg da cebola apresentou a maior variação, de 133,78%, vendido entre R$ 2,99 e R$ 6,99. A equipe encontrou variação de 127,39% no leite em pó integral de 400 gramas, vendido entre o valor R$ 10,99 e R$ 24,99.

A pesquisa encontrou variação de preço de 100,18% no óleo de soja, comercializado entre R$ 5,49 e R$ 10,99.

FIQUE ATENTO – Segundo o Procon, a recomendação é de que os consumidores fiquem atentos às especificações das embalagens dos produtos, como prazo de validade, composição e peso líquido.

